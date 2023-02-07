Єдина донька Емінема виходить заміж

Єдина біологічна дочка відомого 50-річного репера Емінема, 27-річна Гейлі Джейд Скотт, виходить заміж.

Коханий дівчини Еван МакКлінток освідчився їй після семи років стосунків. Про це Гейлі повідомила в Instagram. Донька Емінема опублікувала фото, де Еван стоїть на одному коліні з обручкою в ручках та освідчується їй.

Донька Емінема з нареченим / Фото: instagram.com/hailiejade

"Звичайний підсумок вихідних. Кохаю тебе, Еване", – підписала фото новоспечена наречена.

Також Гейлі показала знімок, де добре можна розгледіти її обручку. Так, Еван обрав доволі стриману золоту каблучку, на якій видніється чималий камінець.

Донька Емінема з нареченим / Фото: instagram.com/hailiejade

Нагадаємо, Гейлі зустрічається зі своїм бойфрендом від 2016 року. Вони познайомилися під час навчання в університеті штату Мічиган. Зірковий тато теж вже знайомий зі своїм майбутнім зятем.

Зазначимо, Гейлі – єдина біологічна донька репера, яку йому народила колишня дружина, письменниця Кімберлі Енн Скотт. Також в Емінема є дві названі доньки – Айлана та Вітні.

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