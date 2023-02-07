Єдина донька Емінема виходить заміж

Зі своїм нареченим Гейлі зустрічалася протягом семи років.
Єдина біологічна дочка відомого 50-річного репера Емінема, 27-річна Гейлі Джейд Скотт, виходить заміж.
Коханий дівчини Еван МакКлінток освідчився їй після семи років стосунків. Про це Гейлі повідомила в Instagram. Донька Емінема опублікувала фото, де Еван стоїть на одному коліні з обручкою в ручках та освідчується їй.
"Звичайний підсумок вихідних. Кохаю тебе, Еване", – підписала фото новоспечена наречена.
Також Гейлі показала знімок, де добре можна розгледіти її обручку. Так, Еван обрав доволі стриману золоту каблучку, на якій видніється чималий камінець.
Нагадаємо, Гейлі зустрічається зі своїм бойфрендом від 2016 року. Вони познайомилися під час навчання в університеті штату Мічиган. Зірковий тато теж вже знайомий зі своїм майбутнім зятем.
Зазначимо, Гейлі – єдина біологічна донька репера, яку йому народила колишня дружина, письменниця Кімберлі Енн Скотт. Також в Емінема є дві названі доньки – Айлана та Вітні.
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