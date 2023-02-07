Окупанти знову обстріляли Сумщину: 55 "прильотів"

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 6 лютого 2023.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської.

Про це пише Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.

Було 55 «прильотів».

Середино-Будська громада: по території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг.

Краснопільська громада: росіяни били з мінометів − 11 "прильотів".

Глухівська громада: був обстріл зі ствольної артилерії − 6 "прильотів".

«В усіх випадках − без втрат та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.Читайте також:

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