Данілов розповів про останнє смс від Монастирського

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що зранку перед авіатрощею в Броварах отримав повідомлення від Дениса Монастирського.

Про це він розповів в ефірі телемарафону 19 січня.

За словами Данілова, смс від міністра надійшло о 08:07, а вже через кілька хвилини трапилася катастрофа. Втім, політик не повідомив, що саме було в повідомленні від керівника МВС.

Він також розповів, що того дня президент Володимир Зеленський мав зібрати Ставку Верховного головнокомандувача. "Зазвичай, ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10:00 на цю Ставку", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, триває слідство у справі. На запитання, чи могла агресорка Росія бути причетною до падіння вертольота керівництвом МВС, відповів: "Обов’язково з’ясуємо всі обставини. Відповідь ми обов’язково отримаємо, що трапилося тим ранком над Броварами і чому".

Загибель голови МВС Монастирського

Вранці 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та будинком розбився вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). На борту перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський.

Служба безпеки відкрила справу. Розглядають кілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність судна; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Керівництво МВС летіло до підвідомчих підрозділів, які перебувають поблизу лінії фронту. Тепер вже в.о міністра внутрішніх справ Ігор Клименко каже, що Монастирський і перший заступник Єнін дуже часто перебували на фронті і не боялися.

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