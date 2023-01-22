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У Тернополі голий чоловік тікав від поліції: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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11к
Час на прочитання
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У Тернополі голий чоловік тікав від поліції: що сталось

Чоловіка госпіталізували медики.

У Тернополі в неділю, 22 січня, поліція затримала оголеного чоловіка, який бігав вулицями міста. 

Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області. 

Оголеного чоловіка поліція помітила на вулиці Протасевича приблизно о 11:00. Він намагався втекти від копів, проте його все ж наздогнали.

Патрульна поліція затримала чоловіка. Коли у нього запитали, навіщо він розгулює містом голяка, той почав розповідати патрульним речі, які були відірвані від реальності. Ймовірно підозрюваний перебував під впливом наркотиків. 

Правоохоронці викликали швидку і чоловіка госпіталізували. 

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Таким чином вона помстилась через зраду свого чоловіка. 

Також у місті Ланівці Тернопільської області комунальники знайшли у каналізації сотні євро та фунтів.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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