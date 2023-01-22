У Тернополі голий чоловік тікав від поліції: що сталось

Чоловіка госпіталізували медики.
У Тернополі в неділю, 22 січня, поліція затримала оголеного чоловіка, який бігав вулицями міста.
Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.
Оголеного чоловіка поліція помітила на вулиці Протасевича приблизно о 11:00. Він намагався втекти від копів, проте його все ж наздогнали.
Патрульна поліція затримала чоловіка. Коли у нього запитали, навіщо він розгулює містом голяка, той почав розповідати патрульним речі, які були відірвані від реальності. Ймовірно підозрюваний перебував під впливом наркотиків.
Правоохоронці викликали швидку і чоловіка госпіталізували.
Нагадаємо, у Тернополі жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Таким чином вона помстилась через зраду свого чоловіка.
Також у місті Ланівці Тернопільської області комунальники знайшли у каналізації сотні євро та фунтів.
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