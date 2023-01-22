У центрі – Кремль: навіщо військове керівництво РФ витягнуло системи ППО на дахи Москви

Судячи зі схеми розміщення, всі три "Панцирі" мають на меті охороняти Кремль.

У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони Панцир-С1.

Про це повідомляє OSINT Evergreen Intel у Twitter.

Аналітики зауважили, що три комплекси захищають територію, посередині якої розташований Кремль.

Version 1.1 of Moscow Pantsir S1 range circles, now including the one to the north (where one was expected) at Petrovka, 38 (Ministry of Internal Affairs).



The Kremlin remains in the center overlap by all three 30mm cannon ranges. https://t.co/LGONDlzkX3 pic.twitter.com/lVwcc4MPO2 — Evergreen Intel (@vcdgf555) January 21, 2023

Нагадаємо, 19 січня у Мережі опублікували фото і відео, як у Москві на адмінбудівлях почали встановлювати самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони.

Зокрема, систему ППО встановили на даху російського Міноборони, що розташоване орієнтовно за два кілометри від Кремля.

Пізніше "Панцир-С1" помітили на даху Головного управління МВС РФ у Москві.

В ISW припустили, що такими діями Кремль планує створити інформаційний привід та підготувати росіян до затяжної війни.

Натомість російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін припускає, що окупанти, ймовірно, хочуть вдарити по Банковій.