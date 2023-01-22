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У центрі – Кремль: навіщо військове керівництво РФ витягнуло системи ППО на дахи Москви

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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3542
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У центрі – Кремль: навіщо військове керівництво РФ витягнуло системи ППО на дахи Москви

Фото: соцмережі

Судячи зі схеми розміщення, всі три "Панцирі" мають на меті охороняти Кремль.

У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони Панцир-С1.

Про це повідомляє OSINT Evergreen Intel у Twitter.

Аналітики зауважили, що три комплекси захищають територію, посередині якої розташований Кремль.

Нагадаємо, 19 січня у Мережі опублікували фото і відео, як у Москві на адмінбудівлях почали встановлювати самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони.

Зокрема, систему ППО встановили на даху російського Міноборони, що розташоване орієнтовно за два кілометри від Кремля.   

Пізніше "Панцир-С1" помітили на даху Головного управління МВС РФ у Москві.

В ISW припустили, що такими діями Кремль планує створити інформаційний привід та підготувати росіян до затяжної війни.

Натомість російський опозиційний журналіст та правозахисник Марк Фейгін припускає, що окупанти, ймовірно, хочуть вдарити по Банковій.

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Дата публікації
Перегляди
3542
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