Даша Квіткова розповіла, як і скільки заробляє на місяць

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася, скільки вона заробляє на місяць.

За словами знаменитості, наразі український бізнес тримається на роботі онлайн. Даша перерахувала, що йдеться про такі сфери, як SMM, таргет, копірайнтинг, блогерство, контент-мейкери.

"Я працюю в онлайні. У мене є команда, мій менеджер, вона розгрібає усі заявки, які приходять від українських бізнесів стосовно рекламної інтеграції. Вона збирає рекламні інтеграції, надсилає мені на погодження, потім вони надсилають свій бриф і товар", - розповіла Даша під час розмови з Машею Єфросиніною.

Також блогерка поділилася, що вона особисто монтує і пише свою рекламу.

"Плюс у мене є академія віддалених професій, плюс у мене є академія по крипті. Де працює дуже багато людей і плюс я зараз займаюся запуском ще одного свого проєкту. В крипті намагалася розібратися, але віддала це все Нікіті, він розбирається у цьому. Я створила ще іншу академію, де можна навчитися як заробляти на крипті. На навчанні по крипті я заробляю, коли є учні, а на самій крипті — Микита", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка зізналася, що у неї реклама розписана на два місяці вперед. Щодня вона публікує одну, максимум дві реклами. Також Квіткова розсекретила, скільки заробляє на місяць:

"Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів, але це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Щодня я роблю донати", - пояснила Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, днями Даша Квіткова приголомшила фанів заявою. Після п'яти років стосунків Даша та її чоловік, ведучий Нікіта Добринін вирішили розлучитися.

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