Вікторія Варлей про стосунки з Тарасом Цимбалюком: "Він пішов до мене від дружини"

Учасниця "Холостяка-12", акторка Вікторія Варлей поділилася подробицями своїх стосунків з актором Тарасом Цимбалюком.

Як ми раніше писали, між артистами був пристрасний роман, який тривав три з половиною роки. За словами Варлей, іскра між ними промайнула, коли вони разом знімалися у серіалі "Суперкопи". На той момент Вікторія перебувала у стосунках, а Цимбалюк був одружений з однокурсницею Ангеліною.

"Ми зустрілися на знімальному майданчику. Я на той момент була у стосунках. Ми вже відзняли половину проєкту. Ми зробили невеличку вечірку, пили вино і там ми з ним почали танцювати і почали цілуватись. І якось воно все закрутилось. А він на той час був одружений. Так сталося, що він від Ангеліни (першої дружини – прим.ред) пішов до мене", - зізналася Варлей в інтерв'ю Анні Олицькій.

Тарас Цимбалюк та Вікторія Варлей

Акторка наголосила, що вона не знала, що Цимбалюк був одружений, бо він про це ніколи не говорив: "Вийшло, що я й гадки не мала, що я розлучниця. Я не знала що в нього дружина, він мені ніколи про це не казав".

Також Вікторія пояснила, чому вони з Тарасом все ж таки вирішили розійтися. За словами артистки, у них не було сварки з биттям посуду. Просто в певний момент закохані зрозуміли, що все, що вони могли одне одному дати – вони дали.

"Я знаю, що Тарас, він ще не з'їхав, тому що він жив у мене в квартирі, він ще не переїхав, а в нього вже почалися стосунки з Тіною (друга дружина Цимбалюка - прим.ред). Це я знаю на 100%. На той час і в мене була вже така любовна переписка з іншим хлопцем. Я ніколи не думала про сім'ю з Тарасом. Нам було дуже класно разом. Я ніколи не розглядала його як батька своїх дітей. Він для мене був не серйозний на той момент. Хоча він дуже класний хлопець. Він тоді тільки починав свою кар'єру і в нього була така жага стати тим ким він є зараз. Я їм дуже пишаюсь", - сказала колишня Цимбалюка.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, декілька місяців тому Тарас Цимбалюк прокоментував, у яких стосунках наразі перебуває з учасницею шоу "Холостяк" Вікторією Варлей.

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