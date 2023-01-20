Данилов рассказал о последнем смс от Монастырского

Министр должен был участвовать в заседании Ставки из Полтавы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что утром перед авиакатастрофой в Броварах получил сообщение от Дениса Монастырского.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона 19 января.
По словам Данилова, смс от министра поступило в 08:07, а уже через несколько минут произошла катастрофа. Впрочем, политик не сообщил, что именно было в сообщении руководителя МВД.
Он также рассказал, что в тот день президент Владимир Зеленский должен был собрать Ставку Верховного главнокомандующего. "Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10:00 на эту Ставку", — подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, идет следствие по делу. На вопрос, могла ли агрессор Россия быть причастной к падению вертолета руководством МВД, ответил: "Обязательно выясним все обстоятельства. Ответ мы обязательно получим, что случилось тем утром над Броварами и почему".
Гибель главы МВД Монастырского
Утром 18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54). На борту находилось руководство МВД. В частности, министр Денис Монастырский.
Служба безопасности открыла дело. Рассматривают несколько версий: нарушение правил полета; техническая неисправность судна; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Руководство МВД летело в подведомственные подразделения, находящиеся вблизи линии фронта. Теперь уже и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко говорит, что Монастырский и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись.
Читайте также:
- Подоляк рассказал о роли Монастырского в войне: "Был совершенно на своем месте"
- Байден отреагировал на авиакатастрофу в Броварах: "Монастырский отстаивал волю украинского народа"
- "Строили с Монастырским много планов": Резников о падении вертолета в Броварах