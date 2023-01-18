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"Руководители всех уровней рискуют": в МВД объяснили, зачем их руководство летело вместе

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Руководители всех уровней рискуют": в МВД объяснили, зачем их руководство летело вместе

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Руководство МВД летело в подведомственные подразделения, находящиеся вблизи линии фронта.

Катастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД, должно показать, что война продолжается.

Об этом сказал и.о. министра внутренних дел – глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

Он заверил, что все исполнительные органы МВД и все подразделения покажут свою работу и обеспечивают безопасность в государстве, несмотря на трагедию.

Клименко объяснил, насколько оправдано с точки зрения безопасности было то, что все руководство МВД летело вместе в одном вертолете.

"Идет война и все руководители всех уровней рискуют. Мы должны знать, что происходит на фронте, в прифронтовых областях. Мы должны знать, как служат наши подчиненные и какие потребности наших граждан, как их защитить. Это можно только увидеть своими глазами. Поэтому министр Монастырский и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись. К сожалению, эта трагедия должна нам показать, что война продолжается. Не было бы войны, не было бы катастрофы", — сказал и.о. главы МВД.

По его словам, руководство МВД летело в подведомственные подразделения, находящиеся вблизи линии фронта.

Напомним, утром 18 января в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.

По окончательным данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. Маленькая Милана, 2017 года рождения, погибла вместе с мамой.

В катастрофе также погибло высшее руководство МВД.

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Дата публикации
Просмотры
1762
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