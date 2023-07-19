“Вагнерівці” у Білорусі: Наєв передав “послання” російським найманцям

Ділянки державного кордону на півночі України посилені невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що будь-які спроби російських найманці ПВК “Вагнер” здійснювати провокації з боку Білорусі приресені на невдачу.

Про це він говорив у відео, опублікованому на його Telegram-каналі.

“Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК “Вагнер”. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил”, - заявив він.

Також читайте До Білорусі прибула шоста колона "вагнерівців": скільки там найманців

За його словами, на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Окрім того, на ворожі сили чекають понад 30 тисяч усіляких мінних пасток.

“Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть”, - з лагідною посмішкою зазначив український генерал, запевнивши, що

ділянки державного кордону будуть додатково посилені невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть “несподіванками для ворога”.

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на північному напрямку ворог намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

Читайте також: