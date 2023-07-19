"Вагнеровцы" в Беларуси: Наев передал "послание" российским наемникам

Участки государственной границы на севере Украины усилены невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут сюрпризами для врага.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что любые попытки российских наемников ЧВК “Вагнер” совершать провокации со стороны Беларуси обречены на провал.

Об этом он говорил в видео, опубликованном на его Telegram-канале.

“Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил”, — заявил он.

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По его словам, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Кроме того, вражеские силы ждут более 30 тысяч всевозможных минных ловушек.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть", — с ласковой улыбкой отметил украинский генерал, заверив, что

участки государственной границы будут дополнительно усилены невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут "сюрпризами для врага".

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на северном направлении враг пытается применять диверсионно-разведывательные группы.

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