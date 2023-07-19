В МВД Эстонии объяснили, почему не могут прекратить выдачу виз россиянам

В Таллине заявили, что права некоторых лиц во многом вытекают либо из Конституции Эстонии, либо из законодательства ЕС.
В Министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что пока невозможно и нецелесообразно полностью прекратить отчуждение виз российским гражданам.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Он отметил, что "согласно статье 9 Конституции, в этом контексте следует все равно относиться как к гражданам Эстонии, так и к гражданам иностранных государств, находящихся в Эстонии".
Ляэнеметс заявил, что права некоторых лиц во многом вытекают либо из Конституции Эстонии, либо из законодательства ЕС.
"Поэтому в этой ситуации не кажется возможным и, вероятно, и целесообразным полностью прекратить выдачу виз российским гражданам", – сказал он.
Вместе с тем, министр заявил, что в 2023 году в пересечении границы было отказано тысячам российских граждан. Он заявил, что для большего эффекта следует применить ограничения для россиян во всем Евросоюзе.
"Насколько нам известно, Эстонии не удалось добиться договоренности с ЕС о введении единых крупных ограничений. Безусловно, мы продолжим работать над тем, чтобы ограничения были эффективными и максимально одинаковыми по всему ЕС", – отмечает Ляенеметс.
Он добавил, что в настоящее время въезд в Эстонию для граждан РФ уже сильно ограничен, поскольку россияне не могут приезжать в страну с туристической или бизнес-целью, согласно введенным санкциям.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва приостанавливает выдавать россиянам гуманитарные или любые другие визы и усиливает охрану границы с РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян в ответ на указ Путина.
Читайте также: