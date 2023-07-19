В "Укренерго" розповіли, чи планують обмеження електропостачання під час спеки

Наразі в Україні не прогнозується введення обмежень на використання електроенергії через спеку, але навантаження на енергосистему значно зросло.

Про це в етері телемарафону заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Поки що ми не прогнозуємо ніяких обмежень, але дійсно навантаження на енергосистему сильно зростає під час спеки. Ми дивимося дуже ретельно за прогнозом погоди, розуміємо, яким буде споживання. Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1 відсоток зазвичай"

Він зазначив, що збільшення споживання, пов'язане з високими температурами, еквівалент одного-двох атомних блоків, що викликає доволі серйозне навантаження на енергосистему.

"Але ми бачимо ресурс, який ми можемо покрити. Один зі способів покриття – це імпорт електроенергії. Наше з'єднання з Європою дає можливість імпортувати 1200 МВт, це потужність більш одного атомного блоку в еквіваленті. Звичайно, будемо задіювати всі ресурси для того, щоби споживачі не помітили цього завантаження", - сказав Кудрицький.

Він закликав українців ощадливо ставитися до використання енергоресурсів, особливо у вечірні години, коли навантаження зростає.

"Економити, не вмикати енергоємні прилади і розважливо ставитися до кондиціонування приміщення, можливо трошки пожертвувати власним комфортом… Не робити прохолодніше за певний градус… наприклад, нижче 25 градусів. Якщо ми всі трошки підкрутимо кондиціонери і не будемо їх використовувати на повну потужність – буде набагато легше енергосистемі", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укренерго” звернулося до українців через рекордне споживання електроенергії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві енергетики готуються до складного опалювального сезону, зважаючи на те, що в тактиці російської армії, яка руйнує ракетними ударами енергетичну інфраструктуру України, нічого не змінилося.

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