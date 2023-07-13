Зима під російськими обстрілами: чи буде в Україні світло і тепло

Актуальними залишаються потреби в енергетичному обладнанні та можливість імпортувати електроенергію з європейських країн.

Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. У Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.

Про це говорив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

За його словами, актуальними залишаються потреби в енергетичному обладнанні, особливо у високовольтному, а також системах, які зможуть забезпечити децентралізацію генерації, зокрема - у газових турбінах.

Галущенко наголосив, що важливе значення також матиме також можливість імпортувати електроенергію з європейських країн. Тому необхідно забезпечити дозвіл ENTSO-E на максимальну пропускну спроможність міждержавних перетинів до 2 ГВт, яка на сьогодні є технічно можливою.

Міністр також повідомив західних партнерів, що в Україні триває нарощування запасів природного газу.

“Україна володіє найбільшими в Європі підземними газосховищами і пропонує європейським партнерам використовувати близько 15 млрд кубометрів потужностей своїх ПСГ, які пройшли сертифікацію за європейськими правилами", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що така співпраця буде взаємовигідною для європейської і української сторони і з економічного, і з безпекового погляду.

Учасники засідання підкреслили свою готовність продовжувати підтримку української енергетики, зокрема з огляду на підготовку до наступного опалювального сезону в умовах російських атак.

На зустрічі були присутні заступник Державного секретаря США Джеффрі Пайєтт, посол України в США Оксана Маркарова, представниця Європейської Комісії Катарина Матернова, заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірк Бушле, очільники та представники відомств країн G7+ та міжнародних організацій.

Нагадаємо, наступна зима буде також складною через можливі ракетні обстріли росіян, тому українцям не варто позбуватися генераторів та акумуляторів.

Читайте також: