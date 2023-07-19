Роберт Оппенгеймер: триумф и трагедия "отца ядерной бомбы"

Ожидается, что фильм о человеке, изменившем ход мировой истории, руководя разработкой первой атомной бомбы, станет драматическим и полным напряжения блокбастером.

На заднем плане сообщество, находившееся под влиянием осадки выпавших радиоактивных веществ вблизи места испытания ядерной бомбы в южной пустыне Нью-Мексико, последствия которого правительство США никогда полностью не признавало. Фильм о жизни ученого Роберта Оппенгеймера и сверхсекретной работе Мангеттенского проекта не проливает свет на боль этих жителей.

Об этом пишет Associated Press.

“Они никогда не задумаются над тем, что жители Нью-Мексико отдали свои жизни. Они выполняли самую грязную работу. Они вторглись в нашу жизнь и наши земли, а затем покинули нас», — сказала Тина Кордова, которая пережила рак и основала группу жителей Нью-Мексико, ставших жертвами радиационных испытаний, об ученых и военных, которые в 1940-е годы тестировали свою работу в лаборатории Лос-Амоса

Ученые и другие работники монтируют первую в мире атомную бомбу, чтобы поднять ее на башню на испытательном полигоне Тринити поблизости/AP

Группа Кордовой, Консорциум жителей Тулароза Бэйсин (Tularosa Basin Downwinders Consortium), в течение многих лет сотрудничает с Союзом обеспокоенных ученых и другими организациями, чтобы обратить внимание на то, что Мангеттенский проект сделал с людьми в Нью-Мексико.

Пока кинокритики празднуют выход Оппенгеймера, а чиновники в Лос-Аламосе готовятся к тому, что их город будет в центре внимания, жители подветренных районов разочарованы тем, что правительство США, а теперь и кинопродюсеры, не признают их затруднительного положения.

На 78-ю годовщину Тринити-теста в Нью-Мексико и Нью-Йорке активисты провели панихиды, после чего режиссер Кристофер Нолан и другие участники приняли участие в панельной дискуссии после специального показа фильма.

Нолан назвал испытание Тринити чрезвычайным моментом в истории человечества.

"Я хотел погрузить зрителей в ту комнату и быть там, когда нажимают на ту кнопку, и действительно полностью перенести зрителей в этот момент в истории", — сказал он во фрагменте, используемом студией Universal Studios для рекламы фильма.

Фильм базируется на работе "Американский Прометей: Триумф и Трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кай Берда и Мартина Дж. Шервина, получившей Пулитцеровскую премию. Нолан сказал, что история Оппенгеймера является как мечтой, так и кошмаром.

Лилли Адамс, старшая координатор связей с общественностью в Союзе обеспокоенных ученых, принимала участие в нью-йоркской памятной акции и сказала, что она имела целью выразить поддержку пострадавшим жителям Нью-Мексико.

"Человеческие жертвы испытания Тринити и всей деятельности, связанной с ядерным оружием, являются важной частью разговора о ядерном наследии США", — сказала она в электронном письме агентству Associated Press. "Мы должны учитывать человеческие жертвы, чтобы полностью понять наследие Оппенгеймера и ущерб, причиненный ядерным оружием".

Первая американская атомная бомба взрывается во время испытания в штате Нью-Мексико, 16 июля 1945 года/AP

Разрабатывая и испытывая ядерное оружие, правительство США, по словам Адамс, фактически "отравило собственный народ, многие люди все еще ждут правосудия".

Адамс и другие выразили надежду, что те, кто участвовал в создании фильма "Оппенгеймер", помогут повысить осознание о "жертвах радиоактивного загрязнения", которые не были включены в список лиц, подпадающих под компенсационную программу федерального правительства для подвергнутых людям. радиационному воздействию.

Чиновники избрали полигон Тринити, поскольку он был удален, равнинен и имел предполагаемые ветры. Из-за секретности проекта жители окрестных районов не были предупреждены.

В бассейне Туларозы проживало сельское население, которое жило за счет земли, выращивая скот, ухаживая за садами и фермами. Воду они брали из цистерн и прудов. Они и не подозревали, что мелкий пепел, покрывший все вокруг, был следствием первого в мире ядерного взрыва.

Сначала правительство пыталось скрыть это, заявляя, что взрыв на складе боеприпасов вызвал грохот и яркий свет, который можно было увидеть на расстоянии более 257 километров.

На этой фотографии изображен вид с высоты птичьего полета после первого атомного взрыва на испытательном полигоне Тринити, штат Нью-Мексико, 16 июля 1945 года.

Спустя всего несколько недель, когда США сбросили бомбы на Японию, жители Нью-Мексико поняли, что они видели.

По данным Национального исторического парка "Мангеттенский проект", большое количество радиации поднялось в атмосферу, а радиоактивные осадки опустились на территорию протяженностью около 402 километра и шириной 322 километра. Ученые отследили часть радиоактивных осадков вплоть до Атлантического океана, но наибольшая концентрация осела примерно в 48 километрах от испытательного полигона.

Для Кордовой и младших поколений, которые сталкиваются с раком, отсутствие признания со стороны правительства и участвовавших в создании фильма недопустимо.

В Лос-Аламосе, расположенном более чем в 321 километре севернее Тулароза-Бейсин, реакция на фильм была совсем другой. Наследие Оппенгеймера и Мангеттенского проекта означает, что Лос-Аламос является домом для одной из ведущих национальных лабораторий страны и имеет самый высокий процент лиц с докторскими степенями в США.

На полигоне для испытания атомной бомбы в штате Нью-Мексико доктор Роберт Оппенгеймер, физик Калифорнийского университета, курит трубку, 9 сентября 1945 года/AP

Оппенгеймер Драйв прорезает сердце Лос-Аламоса, в местной пивоварне продается пиво Hoppenheimer IPA, а сам физик является центром экспозиции научного музея, где выставлены некоторые его рукописные заметки и удостоверения личности.

В городе проходит фестиваль Оппенгеймера, который начинается 20 июля и продлится до конца июля.

Около 200 статистов, задействованных в фильме, были местными жителями, многие — сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории.

По словам Келли Стюарт, работающей в отделе экономического развития округа Лос-Аламос и отвечавшей за связи со съемочной группой, когда Нолан и его команда работали в исторических местах города, в перерывах между съемками фильма они обсуждали науку и мировые проблемы.

По словам Стюарт, в ДНК города заложена гордость, связанная с работой лаборатории, направленной на решение проблем национальной безопасности и глобальных проблем.

Она добавила, что цель состоит в том, чтобы позиционировать Лос-Аламос как место, где люди могут начать узнавать "правдивые истории", стоящие за событиями, изображенными в фильме.

"Проект Оппенгеймер" начался в начале 2023 года и включает в себя форумы, документальные фильмы, художественные инсталляции и выставки, рассказывающие посетителям о происходящей в лаборатории науке, а также о социальных последствиях Мангеттенского проекта.

Во время фестиваля будет оборудована специальная зона, где люди смогут обсудить фильм после просмотра.

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