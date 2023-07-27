Операція Plumbob: наслідки експериментів з ядерною бомбою (відео)

У 1957 році група солдатів спостерігала, як прямо над їхніми головами вибухнула атомна бомба.

19 липня 1957 року на полігоні в Неваді було проведено випробування некерованої ядерної ракети класу “повітря-повітря”. Метою цієї зброї, відомої під назвою “Джинні”, була протидія потенційним ядерним бомбардувальникам Радянського Союзу, згідно зі звітом журналу Popular Mechanics.

Про це пише Insider.

Випробування стосувалося того, чи зможе ракета ефективно націлитися на бомбардувальник без системи наведення і влучити в нього.

Ядерні ракети класу “повітря-повітря” — концепція сумнівна, але в перші роки атомної ери на випробувальному полігоні в Неваді було проведено низку незвичайних експериментів. Дійсно дивною річчю в цьому тестуванні — “Джон” з серії випробувань “Операція Plumbbob” — є те, що з якоїсь причини група з п'яти офіцерів ВПС США вирішила висадити себе на нульовій позначці полігону, стоячи на висоті 5 638 м безпосередньо під місцем, де ракета “Джинні” в кінцевому підсумку вибухне.

Ці люди, яких NPR ідентифікували як полковника Сідні Брюса, підполковника Френка Болла, майора Нормана “Боді” Бодінгера, майора Джона Г'юза і Дона Латтрелла, не були зобов'язані брати участь у випробуваннях або навіть бути присутніми на них. Видання Popular Mechanics повідомило, що вони були волонтерами.

Хоча незрозуміло, якою була їхня мета, була висунута теорія, що це мало допомогти зменшити занепокоєння з приводу ядерних опадів від ядерних ракет класу “повітря-повітря”.

Однак, зрозуміло точно те, як відбувся постріл “Джона”, завдяки кадрам, знятим урядом США людиною на ім'я Джордж Йошитаке.

На кадрах п'ятеро чоловіків стоять на місці, яке вони позначили як “Ground Zero: Population 5”, і дивляться вгору на перехоплювачі F-89 Scorpion, що пролітають над ними.

Голос за кадром починає зворотний відлік, перш ніж “Джинні” запускається і вибухає, викликаючи яскраве світло, яке спонукає п'ятьох чоловіків затулити очі. Звук вибуху лякає чоловіків перед тим, як на відео з'являється вогняна куля від ядерної бомби.

Після цього п'ятеро чоловіків тиснуть один одному руки, вітаючи один одного.

“Єдине, про що я зараз шкодую, — каже полковник Брюс, — це про те, що всі не змогли бути тут, на місці вибуху, разом з нами”.

Після експерименту “Джон” “Джинні” більше ніколи не випробовувалася. Десятиліття потому цивільний оператор Йошитаке розповів про цей інцидент в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що він не погоджувався на зйомки.

“Мені подзвонили і сказали, що я потрібен для спеціального тесту”, — сказав Йошитаке, згідно з двомовною японсько-англійською газетою The Rafu Shimpo.

“Коли я приїхав до Невади, я дізнався, що буду стояти на Ground Zero. Він мав вибухнути на висоті 3048 м над моєю головою... Я запитав, яке у мене буде захисне спорядження, і мені відповіли: “Ніякого”. У мене була з собою бейсболка, і я сказав: “Краще вдягну її про всяк випадок”.

Він розповів, що у нього та п'ятьох присутніх офіцерів ВПС пізніше розвинувся рак, хоча незрозуміло, чи це було наслідком цього тесту, чи інших. У Йошитаке розвинувся рак шлунку. Він помер 17 жовтня 2013 року у віці 84 років через ускладнення після інсульту.

NPR спробувала розшукати інших п'ятьох чоловіків, але не змогли підтвердити, що саме з ними сталося і які типи раку вони могли мати. Телерадіокомпанія змогла лише визначити, коли деякі з них померли.

У 2010 році Йошитаке розповів The New York Times, що лише деякі з його колег “атомних операторів” — фотографів і відеооператорів, які документували американські ядерні випробування в Неваді і Тихому океані — все ще живі, але багато з них, вочевидь, заплатили трагічну ціну за свою роботу.

“Чимало з них померли від раку, — сказав він. — Без сумніву, це було пов'язано з випробуваннями”.

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