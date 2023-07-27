Операция Plumbob: последствия экспериментов с ядерной бомбой (видео)

В 1957 году группа солдат наблюдала, как прямо над их головами взорвалась атомная бомба.

19 июля 1957 года на полигоне в Неваде было проведено испытание неуправляемой ядерной ракеты класса "воздух-воздух". Целью этого оружия, известного под названием "Джинни", было противодействие потенциальным ядерным бомбардировщикам Советского Союза, согласно отчету журнала Popular Mechanics.

Об этом пишет Insider.

Испытание касалось того, сможет ли ракета эффективно нацелиться на бомбардировщик без системы наведения и попасть в него.

Ядерные ракеты класса "воздух-воздух" — концепция сомнительная, но в первые годы атомной эры на испытательном полигоне в Неваде был проведен ряд необычных экспериментов. Действительно удивительной вещью в этом тестировании — "Джон" из серии испытаний "Операция Plumbbob" — является то, что по какой-то причине группа из пяти офицеров ВВС США решила взорвать себя на нулевой отметке полигона, стоя на высоте 5 638 м непосредственно под местом., где ракета "Джинни" в конечном итоге разразится.

Эти люди, которых NPR идентифицировали как полковника Сидни Брюса, подполковника Фрэнка Болла, майора Нормана Боди Бодингера, майора Джона Хьюза и Дона Латтрелла, не обязаны участвовать в испытаниях или даже присутствовать на них. Издание Popular Mechanics сообщило, что они были волонтерами.

Хотя непонятно, какова была их цель, была выдвинута теория, что это должно помочь уменьшить беспокойство по поводу ядерных осадков от ядерных ракет класса "воздух-воздух".

Однако понятно точно то, как произошел выстрел "Джона", благодаря кадрам, снятым правительством США человеком по имени Джордж Йошитаке.

На кадрах пятеро мужчин стоят на месте, которое они обозначили как "Ground Zero: Population 5", и смотрят вверх на пролетающие над ними перехватчики F-89 Scorpion.

Голос за кадром начинает обратный отсчет, прежде чем "Джинни" запускается и взрывается, вызывая яркий свет, побуждающий пятерых мужчин закрыть глаза. Звук взрыва пугает мужчин перед тем, как на видео появляется огненный шар от ядерной бомбы.

После этого пятеро мужчин пожимают друг другу руки, приветствуя друг друга.

"Единственное, о чем я сейчас сожалею, — говорит полковник Брюс, — это о том, что все не смогли быть здесь, на месте взрыва, вместе с нами".

После эксперимента "Джон" "Джинни" больше никогда не испытывалась. Десятилетие спустя гражданский оператор Йошитаке рассказал об этом инциденте в интервью Fox News, отметив, что он не соглашался на съемки.

"Мне позвонили и сказали, что я нужен для специального теста", — сказал Йошитаке, согласно двуязычной японско-английской газете The Rafu Shimpo.

Когда я приехал в Неваду, я узнал, что буду стоять на Ground Zero. Он должен был взорваться на высоте 3048 м над моей головой... Я спросил, какое у меня будет защитное снаряжение, и мне ответили: "Никакого". У меня была с собой бейсболка, и я сказал: "Лучше надену ее на всякий случай".

Он рассказал, что у него и пятерых присутствующих офицеров ВВС позже развился рак, хотя непонятно, это было следствием этого теста или других. У Йошитаке развился рак желудка. Он умер 17 октября 2013 года в возрасте 84 лет из-за осложнений после инсульта.

NPR попыталась разыскать других пятерых мужчин, но не смогли подтвердить, что именно с ними произошло и какие типы рака они могли иметь. Телерадиокомпания смогла только определить, когда некоторые из них скончались.

В 2010 году Йошитаке рассказал The New York Times, что лишь некоторые из его коллег "атомных операторов" — фотографов и видеооператоров, документировавших американские ядерные испытания в Неваде и Тихом океане — все еще живы, но многие, очевидно, заплатили трагическую цену за свою работу.

“Многие из них умерли от рака, – сказал он. – Без сомнения, это было связано с испытаниями”.

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