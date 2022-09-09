Северная Корея приняла закон, разрешающий наносить превентивный ядерный удар

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 9 сентября, заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия, которое, по его словам, необходимо для противодействия военным действиям со стороны США.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Северная Корея уже провозгласила себя ядерным государством в своей конституции, но новый закон выходит за рамки этого и определяет, когда ядерное оружие можно использовать, в частности, для ответа на атаку или прекращение вторжения.

Это также позволяет наносить превентивные ядерные удары, если будет обнаружено неизбежное нападение с применением оружия массового поражения или против "стратегических целей" страны.

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Такое заявление прозвучало на фоне обвинений США в продвижении программы, направленной на ослабление обороны Северной Кореи и развал его правительства.

Ким Чен Ын, в частности, заявил, что новый закон сделает ядерный статус страны "необратимым" и запретит какие-либо переговоры о денуклеаризации КНДР.

В своей речи перед парламентом лидер КНДР сказал: "Важнейшее законодательное оформление политики по ядерному оружию состоит в том, чтобы провести необратимый предел, чтобы не было возможности торга по нашему ядерному оружию".

Наблюдатели говорят, что Северная Корея, похоже, готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 после того, как исторические саммиты с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами в 2018 году не смогли убедить Кима отказаться от разработки оружия.

Напомним, ранее заявления лидера Северной Кореи о готовности применить ядерное оружие в Организации объединенных наций назвали неприемлемыми.

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