КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Сегодня, 17 августа, Северная Корея произвела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Разведка Южной Кореи и США производят соответствующий анализ запущенных ракет.

"Военные обнаружили две крылатые ракеты, запущенные Северной Кореей из Ончхона, Провинция Южный Пхенан, в Желтое море сегодня ранним утром", — заявил южнокорейский военный представитель и добавил, что их союзники "сохраняют твердую готовность".

Напомним, в конце июля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян полностью готов к любому военному конфликту с США. Также он предупредил президента Южной Кореи Юн Сок Эля, что южнокорейские военные будут уничтожены, если предпримут "опасную попытку" нанести удар по КНДР.

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