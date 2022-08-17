КНДР запустила дві крилаті ракети в бік Жовтого моря

Північна Корея випробувала дві свої крилаті ракети.

Сьогодні, 17 серпня, Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Розвідка Південної Кореї і США проводять відповідний аналіз запущених ракет.

"Військові виявили дві крилаті ракети, запущені Північною Кореєю з Ончхона, Провінція Південний Пхенан, в Жовте море сьогодні рано вранці", - заявив південнокорейський військовий представник і додав, що їхні союзники "зберігають тверду готовність".

Нагадаємо, наприкінці липня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян повністю готовий до будь-якого військового конфлікту зі США. Також він попередив президента Південної Кореї Юн Сок Еля, що південнокорейські військові будуть знищені, якщо зроблять "небезпечну спробу" завдати удару по КНДР.

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