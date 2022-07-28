Кім Чен Ин заявив про повну готовність КНДР до війни зі США

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян повністю готовий до будь-якого військового конфлікту зі США.

Глава КНДР також попередив президента Південної Кореї Юн Сок Еля, що південнокорейські військові будуть знищені, якщо зроблять "небезпечну спробу" завдати удару по КНДР.

Про це заявив лідер Північної Кореї під час виступу з нагоди 69-ї річниці перемир'я у Корейській війні 1905-1953 років, повідомляють Yonhap і Reuters.

"Я ще раз даю зрозуміти, що КНДР повністю готова до конфронтації зі США... Наші збройні сили повністю готові до реагування на будь-яку кризу, і наша національна система стримування ядерної війни також повністю готова правильно, точно і швидко мобілізувати свої абсолютні сили для виконання своєї місії", — сказав Кім Чен Ин.

Також він попередив президента Південної Кореї про те, що його військових буде знищено, якщо спробують завдати удару по КНДР.

"Якщо ви думаєте, що можете протистояти нам у військовому відношенні і превентивно нейтралізувати або знищити частину нашої військової могутності... Така небезпечна спроба буде негайно покарана могутньою силою, а уряд Юн Сук Йоля та його армія будуть знищені", – пригрозив Кім Чен Ин Південній Кореї.

Раніше у МВС КНДР пригрозили "новою війною" через спільні навчання США і Південної Кореї.

Як повідомлялося, Росія та Китай заблокували санкції ООН проти Північної Кореї.

Нагадаємо, під час візиту президента США до Азії в КНДР здійснили запуски балістичних ракет.

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