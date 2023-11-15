Лікарі розповіли, що може захистити від восьми видів раку

Що може захистити від раку - рекомендують лікарі

Лікар загальної практики Національної служби охорони здоров'я Хана Патель на підставі проведених досліджень рекомендувала щоденно робити це, щоб знизити ризик розвитку раку. Мова йде про щоденну фізичну активність, яка покращує здоров'я загалом, збільшує тривалість життя та знижує ризик розвитку раку молочної залози, кишківника, сечового міхура, стравоходу, нирок, легенів і шлунка.

Яка щоденна звичка знижує ризик появи восьми видів раку

Як стверджує лікарка, дослідження показали, що збільшення кількості кроків, які людина проходила зазвичай на 1000 знижувало ризик смерті від будь-якої причини на 15 відсотків», а «збільшення звичайної кількості кроків на 500 кроків на день — зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань на 7 відсотків».

Щоденна ходьба, за висновком лікарки мінімізує ризиком розвитку восьми видів раку — раку молочної залози, кишківника, сечового міхура, стравоходу, нирок, легенів і шлунка.

Щоденна ходьба зменшує стрес, занепокоєння, втому, покращує самосприйняття та самооцінку, настрій і якість сну. Ходьба також знижує ризик деменції та зменшує симптоми депресії, допомагає підтримувати здорову вагу, знижує ризик діабету.

Для отримання максимальної користі від ходьби, слід робити 10 000 кроків щодня, що дорівнює приблизно 150 хвилинам помірної активності на тиждень, стільки рекомендує Національна служба охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що рак є «основною причиною смерті в усьому світі». Інші фактор, які можуть мінімізувати ризик розвитку раку — це відмова від куріння, алкоголю, підтримка здорової ваги, заняття спортом, харчування, що містить багато фруктів та овочів.

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