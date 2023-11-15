Врачи рассказали, что может защитить от восьми видов рака

Что может защитить от рака – рекомендуют врачи

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Хана Патель на основании проведенных исследований рекомендовала ежедневно делать это, чтобы снизить риск развития рака. Речь идет о ежедневной физической активности, которая улучшает здоровье в целом, увеличивает продолжительность жизни и снижает риск развития рака молочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких и желудка.

Какая ежедневная привычка снижает риск появления восьми видов рака

Как утверждает врач, исследования показали, что увеличение количества шагов, которые человек проходил обычно на 1000, снижало риск смерти от любой причины на 15 процентов», а «увеличение обычного количества шагов на 500 шагов в день — со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 7 процентов».

Ежедневная ходьба, по заключению врача, минимизирует риск развития восьми видов рака — рака молочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких и желудка.

Ежедневная ходьба уменьшает стресс, беспокойство, усталость, улучшает самовосприятие и самооценку, настроение и качество сна. Ходьба также снижает риск деменции и уменьшает симптомы депрессии, помогает поддерживать здоровый вес, снижает риск диабета.

Для получения максимальной пользы от ходьбы, следует делать 10 000 шагов ежедневно, что составляет примерно 150 минут умеренной активности в неделю, столько рекомендует Национальная служба здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что рак «основная причина смерти во всем мире». Другие факторы, которые могут минимизировать риск развития рака – это отказ от курения, алкоголя, поддержание здорового веса, занятия спортом, питание, содержащее много фруктов и овощей.

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