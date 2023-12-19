Проблеми з обміном полоненими: Зеленський назвав причини, які перешкоджають цьому

Президент Володимир Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими і назвав причини, які цьому перешкоджають.

Про це президент сказав на підсумковій пресконференції з журналістами 19 грудня.

"Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес (обміну полонених - ред.). Буде не дуже етично, якщо можна. Ви праві, процес ускладнено, може дійсно мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову (про прізвища заручників - ред.). Щоб вони все ж таки комунікували і було більш зрозуміло. Я розумію біль рідних і близьких", - сказав він.

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За словами Зеленського, цей трек працює, але він, дійсно, уповільнився. Через причини, які з боку Російської Федерації. Ці причини є дуже відповідними.

"Трек відкриється, зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наши хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог, вдасться, це перше. Друге, що стосується цивільних. Якщо ми говоримо про трек з дітьми, то маленька кількість, але тим не менше потроху вони повертаються, тут допомагає нам Катар", – розповів президент.

Що стосується звільнення з полону кримчан, то, за словами Зеленського, це – складна історія.

"Тут нема за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму", - зазначив очільник держави.

Зеленський додав, що влада України працює з низкою країн для повернення українців з полону.

"Напевно, це всі треки які на сьогодні є. Окремо ми працюємо з деякими державами, такими як Швейцарія, Норвегія і деякі арабські країни. Працюємо над тим, щоб повернути наших людей", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент назвав одну з головних причин, чому провалився контрнаступ на півдні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

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