Чи буде мобілізація жінок в Україні: Зеленський відповів

У Верховній Раді представили новий законопроєкт, у якому, зокрема, розглядається можливість військової служби жінок.
Мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції у вівторок, 19 грудня.
"Закон про мобілізацію жінок не підпишу. Що стосується про 25 років (вік призову до армії - ред.), якщо всі аргументи будуть викладені. Сьогодні я бачу, що це їм потрібно, то із цим погоджуся", - коротко сказав глава держави.
Варто додати, що у Верховній Раді представили новий законопроєкт, у якому, зокрема, розглядають можливість військової служби жінок. Детальніше про це можете переглянути ТУТ.
Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив новий план мобілізації в Україні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року
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