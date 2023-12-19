Зеленський озвучив, у скільки Україні стане мобілізація

Президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткова мобілізація 450-500 тисяч людей обійдеться Україні в додаткових 500 млрд гривень.

Про це президент сказав під час пресконференції 19 грудня.

"Що стосується фінансів. Мобілізація в такому форматі (500 тисяч осіб - ред.) буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень. Тому я, як президент, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єра-міністра (Дениса Шмигаля - ред.), від міністра фінансів (Сергія Марченко - ред.), звідки взяти кошти", - наголосив він.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що Генштаб попросив мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей.

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