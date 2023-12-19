Зеленский озвучил, во сколько Украине обойдется мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительная мобилизация 450-500 тысяч человек обойдется Украине в дополнительных 500 млрд гривен.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

"Что касается финансов. Мобилизация в таком формате (500 тысяч человек — ред.) будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен. Поэтому я, как президент, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины. Я хотел бы понимания от премьера-министра (Дениса Шмыгаля – ред.), от министра финансов (Сергея Марченко – ред.), откуда взять средства", — подчеркнул он.

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Напомним, Зеленский заявил, что Генштаб попросил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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