Когда конец войны: легендарный "Рэдис" обратился к украинцам (видео)

Сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы: ответ Дениса Прокопенко – в эксклюзиве TSN.UA.

Знаменитый командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Рэдис" – герой Украины. Он знает реальную ситуацию на фронте и дал откровенную оценку происходящему на передовой и в тылу. Сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы – смотрите в эксклюзиве Дениса Зябкина для TSN.UA.

Такие командиры как "Рэдис" уже давно стали символами российско-украинской войны. Он вместе со своими побратимами из "Азова" прошли ад Мариуполя, пережили плен и пытки и с гордо поднятыми головами вернулись обратно на военную службу.

"Рэдис" обратился к украинцам

"Рэдис" к украинцам обращается не часто, избегая пустых разговоров, поэтому его посыл должен услышать и увидеть каждый украинец. Командир признает – главный вопрос для украинцев "Сколько еще будет продолжаться война?"

"После почти двух лет с начала полномасштабного вторжения России, украинцы все чаще задаются вопросом "Как долго будет продолжаться эта война?". Неопределенность и вероятность того, что боевые действия будут продолжаться годами, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных", — пишет Прокопенко в Facebook

Но когда может закончиться война ? Ответ одновременно прост, но и несказанно болезнен.

"Ответ прост: россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" – будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих способностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность", — отметил командир полка "Азов".

"Рэдис" о "безжалостной реальности" Украины

По словам "Рэдиса", многие в Украине и на Западе отказываются воспринять эту реальность, которую он откровенно называет "безжалостной". Подыгрывают "паническим" настроениям и российские ИПСО, которые пытаются "уныть" украинцев в победе и лучшем будущем. Однако есть ли из этого выход? Есть, и "Азов" опробовал его еще с 2014 года.



"Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас", — отмечает "Рэдис". – Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках – оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет".

Прокопенко отмечает, что каждому украинцу придется сделать выбор.

"У каждого украинца есть выбор. Он тяжел, но нужен. Его не обойти", — считает командир.

Денис Прокопенко отмечает, что те, кто до сих пор не задействован на службе в Силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны.

"Эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", — резюмирует "Рэдис".

В ГУР считают иначе

А вот главный разведчик Украины Кирилл Буданов считает иначе.

"У России пока нет планов вести войну в 2025 году", – утверждает глава ГУР Кирилл Буданов.

По словам Буданова, рашисты пытаются делать вид, что их ресурсы бесконечны, однако это не так. Потери, которые понесет Россия, вылезут ей "боком".



"Могу вам единственное сказать, что планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации нет на сегодняшний день. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но сейчас планов таких у них нет. Но есть проблемы. И не столько с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина там мало кого интересует. Вопрос в ресурсах. Эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Может, немного грубо будет звучать, но мы воюем за чужие средства, а вот они за свои. И они свои средства считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — подытожил Кирилл Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "КОГДА КОНЕЦ ВОЙНЫ?! Легендарный "Рэдис" обратился к украинцам!".

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