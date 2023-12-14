Буданов рассказал, собирается ли РФ воевать и в 2025 году

По его словам, у россиян также проблемы с ресурсами. Потому пока РФ не планирует затягивать войну на 2025 год.

По состоянию на данный момент у России нет планов вести войну в 2025 году.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает LB.ua.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", – сказал Буданов.

По его словам, у россиян также проблемы. Прежде всего, речь идет о поиске ресурсов на войну.

"Проблемы не столько с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужий, а они – за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — подытожил глава ГУР.

Ранее командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский заявил, что "Украина находится в точке катастрофы".

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