План мобилизации в Украине: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане мобилизации.

Подробности президент рассказал 19 декабря на итоговой пресс-конференции с журналистами.

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрследующих действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", — сказал президент.

По словам Зеленского, это серьезная цифра.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление. Это вопрос, прежде всего, людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика. Ведь что будет с миллионной армией Украины, что будет с теми парнями, которые каждый день там, с теми, которые два года защищают наше государство. Если у нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе вы должны ответить мне, обществу прежде всего. Поэтому они начали работать над этим планом", — сказал он.

Зеленский отметил, что пока не увидел там демобилизации, хотя считает, что это вопрос номер один. "Вопрос не как называется этот процесс согласно законодательству. Главное, чтобы этот процесс был по отношению справедливости к нашим мощным воинам. Им очень тяжело там, неоднократно я там был. Я очень хотел бы, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы, мы не можем потерять самых смелых людей, мощных людей, их моральное состояние.Я им благодарю за эту устойчивость, но тем не менее, если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти где мобилизационные процессы и это должно быть выполнено предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам. Вот почему я и попросил, чтобы было много ответов", – сказал президент.

Что касается командировок, по словам Зеленского, там должны быть и вопросы отпусков, перехода с одного места на другое.

"Все запросы, которые сегодня есть в нашей армии, должны соответствовать современным вызовам и должны найти ответ у военного руководства. Это очень важно. Подключили по министерству обороны, есть специалисты, а также Михаил Федоров по поводу диджитализации некоторых процессов. Это тоже важно, потому что люди есть как в Украине, так и за рубежом. Для меня очень важно, если 440 тысяч плюс, то кто заслуживает права на отдых. Это очень важный момент и без этого оно не работает. Комплексный план на Ставке должны подготовить и дальше они будут общаться в ВРУ. Если это изменения в соответствии с законодательством, нужно находить понимание в этом вопросе. Вопрос очень чувствительный. Не можем потерять устойчивость, потенциал, но нам нужна справедливость", — отметил он.

Какая сумма нужна

"По финансам — мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен. Поэтому я, как президент Украины, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины, я хотел бы понимания от премьер-министра, от министра финансов — а откуда деньги?" – отметил глава государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция! Итоги года

Читайте также: