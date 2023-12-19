Финляндия выдала сотни разрешений на уклонение от санкций против РФ

Власти Финляндии выдали несколько сотен разрешений на уклонение от санкций против РФ.

Министерство иностранных дел Финляндии одобрило 200 из около 500 запросов на уклонение от антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила руководитель группы по вопросам санкций МИД и советника по иностранным делам Пиа Сариваара, пишет Yle.

"В тех случаях, которыми мы занимаемся, обычно спрашиваются разрешения на уклонение от персональных санкций, то есть так называемых финансовых санкций, речь идет также о разрешениях на перевод денег", — отметила она.

По словам Пиа Сариваара, подсанкционное лицо могло получить разрешение на использование замороженных средств для оплаты платежей за недвижимость. Также это разрешения, связанные с продажей бизнеса в России.

"Когда финская компания продает свою дочернюю компанию в России и если в сбытовой компании дочерней компании подпадающая под санкции продукция передается новому покупателю, то такая передача продукции новому владельцу должна быть одобрена", — рассказала Сариваара.

Вместе с тем более 300 запросов на получение разрешений были отклонены или оставлены без рассмотрения. В частности, не было предоставлено никакого разрешения на выплату пенсии перемещенному лицу.

Напомним, ранее финская таможня обнаружила, что две финские компании экспортировали подпадавшие в Россию подсанкционные товары военного назначения. Среди них – беспилотники и электроника.

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