"Не менее тяжелый, чем нынешний": эксперт о ходе боевых действий в 2024 году

По мнению эксперта, ВСУ все же смогут "приятно удивить определенными продвижениями", но в основном будут находиться в активной обороне.

Как именно будет происходить боевые действия 2024 года, в определенной степени зависит от западных союзников и объемов оказанной ими помощи. Однако рано отчаиваться – шансы на успех все еще присутствуют.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает "24 канал".

"Я все же сохраняю определенные надежды, что украинские силы могут приятно удивить определенными продвижениями. Шанс для этого может появиться. Но, конечно, многое зависит от нашего обеспечения", – сказал Мусиенко.

Он напомнил, что ВСУ крайне нуждаются в дальнобойном вооружении для уничтожения объектов в глубоком тылу врага, для ударов по аэродромам и другим важным военным объектам РФ.

По словам Мусиенко, украинские силы на большинстве участков фронта будут в активной обороне.

"Цель будет – обессиливать и обескровливать вражеские группировки войск", – уточнил эксперт.

Аналитик предполагает, что россияне постараются достичь определенных тактических достижений. Но их будущие успехи зависят от того, как оккупанты еще завершат нынешние зимние бои.

В общем, Мусиенко считает, что следующий год может быть не менее тяжелым, чем нынешний.

Ранее легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.

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