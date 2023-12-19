Фінляндія видала сотні дозволів на ухилення від санкцій проти РФ

Влада Фінляндії видала кілька сотень дозволів на ухилення від санкцій проти РФ.

Міністерство закордонних справ Фінляндії схвалило 200 з близько 500 запитів на ухилення від антиросійських санкцій з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила керівниця групи з питань санкцій МЗС та радника з питань закордонних справ Піа Саріваара, пише Yle.

"У тих випадках, якими ми займаємося, зазвичай запитуються дозволи на ухилення від персональних санкцій, тобто так званих фінансових санкцій, йдеться також про дозволи на переказ грошей", - зазначила вона.

За словами Піа Саріваара, підсанкційна особа могла отримати дозвіл на використання заморожених коштів для оплати платежів за нерухомість. Також це дозволи, пов'язані з продажем бізнесу у Росії.

"Коли фінська компанія продає свою дочірню компанію в Росії і якщо у збутовій компанії дочірньої компанії продукція, що підпадає під санкції, передається новому покупцеві, то така передача продукції новому власнику має бути схвалена", - розповіла Саріваара.

Разом з тим, понад 300 запитів на отримання дозволів було відхилено або залишено без розгляду. Зокрема, не було надано жодного дозволу на виплату пенсії переміщеній особі.

Нагадаємо, раніше фінська митниця виявила, що дві фінські компанії експортували підсанкційні товари військового призначення, які потрапляли до Росії. Серед них — безпілотники та електроніка.

Читайте також: