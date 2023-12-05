Фінляндія вироблятиме боєприпаси для ЗСУ – коли ухвалять рішення

Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.

Про це в інтерв'ю Iltalehti розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро", – сказав фінський міністр.

За його словами, наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Фінляндія має намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз.

"Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", – додав Хяккянен.

Нагадаємо, Зеленський звернеться до сенаторів США на закритому брифінгу щодо військової допомоги.

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