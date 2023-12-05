Білоруський опозиціонер спрогнозував, про що свідчить візит Лукашенка до Пекіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 грудня здійснив візит до лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Мета візиту - нібито питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.

Про що справді свідчить зустріч двох лідерів спрогнозував білоруський політик, представник Координаційної ради демократичних сил Білорусі Валерій Мацкевич в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, гроші та гарантії особистої безпеки — два питання, які найбільше цікавлять самопроголошеного президента Білорусі у відносинах із Китаєм.

“Співпраця з Китаєм для Лукашенка відіграє особливе значення. Якщо аналізувати стосунки, то Лукашенко бачить у Сі, звісно ж, гаранта власної долі… По суті, Лукашенко намагається підстелити соломинки: якщо Путін не зможе якимось чином підтримувати Лукашенка, то він розраховує, що він буде потрібен і важливий Китаю. Або якщо Путін буде таки роздратований і незадоволений Лукашенком. Можливо, Лукашенко підозрює: якщо Путін захоче якимось чином на нього натиснути, вплинути чи замінити, то в цьому випадку Китай вступиться і дасть сигнал Путіну, що, мовляв, це наш хлопець, не чіпайте його”, — розповів ескперт.

Він також каже, що Мінськ для Пекіна насамперед був цікавий як хаб для постачання до Європи, але тепер це вікно закрилося через міграційну кризу та репресії.

“Лукашенко звичайно ж, говорив про те, що йому потрібно ще трохи закрутити гайки перед так званими виборами, які будуть у лютому — імітація процесу на локальному рівні. І, власне, Лукашенко пояснював, чому йому потрібні ці гроші та чому йому потрібно продовжувати репресії. І, мабуть, обіцяв Пекіну, що одразу після виборів він трішечки відпустить гайки й, можливо, буде якесь потепління. Нібито це позитивно вплине на питання транзиту”, — припускає білоруський опозиціонер.

ВІн додає, що попри візит, Сі Цзіньпін не бачить у Лукашенку вирішення питань Пекіна.

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"Звичайно, вони там багато говорили про стабільність, про якісь соціальні виклики, але між рядками можна було прочитати, що Китай дуже непокоїть те, що відбувається в білоруському суспільстві й що Лукашенко не справляється і не може впоратися, він нелегітимний, його не підтримує більшість білоруського суспільства. Лукашенко намагається розповісти, що він є гарантом стабільності, гарантом незалежності. І якби не Путін, він, звичайно ж, дружив би з Європою. Але Пекін дуже добре розуміє реальний стан речей”, — підсумував Валерій Мацкевич.

Нагадаємо, раніше Лукашенко відвідував Китай у березні цього року. Як головні досягнення тоді пресслужба білоруського диктатора відзначила “чотиригодинні продуктивні переговори” з Сі Цзіньпіном. Повідомлялося про підписані домовленості, які “оцінюються загалом у 3,56 млрд доларів”.

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