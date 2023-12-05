Финляндия будет производить боеприпасы для ВСУ – когда примут решение

Финляндия приступит к производству артиллерийских боеприпасов для Украины.
Финляндия в ближайшее время приступит к производству артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Решение о начале производства, вероятно, примут к Рождеству.
Об этом в интервью Iltalehti рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", – сказал финский министр.
По его словам, в настоящее время объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Финляндия намерена поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас.
"В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", — добавил Хяккянен.
Напомним, Зеленский обратится к сенаторам США на закрытом брифинге касательно военной помощи.
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