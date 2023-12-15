В Финляндии обнаружили скрытый экспорт 3,5 тысяч беспилотников в Россию

Грузы обозначались как такие, которые предназначены для других стран, но на самом деле доставлялись государству-агрессору.

Две финские компании экспортировали подсанкционные товары военного назначения, которые попадали в Россию. Среди них – беспилотники и электроника.

Об этом сообщили на сайте таможни Финляндии.

В общей сложности было выявлено более 30 случаев экспорта или попыток экспорта товаров, подпадающих под санкции, в том числе микроконтроллеров и полупроводниковых устройств. Таможня подозревает, что эти грузы стоимостью более 600 тысяч евро попали в Россию.

Кроме того, таможня подозревает, что почти 3 500 беспилотных летательных аппаратов или дронов оказались в России. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Беспилотники стоили более двух миллионов евро.

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В этом же уголовном производстве также фигурирует подозрение в транзите в Казахстан оборудования для остановки беспилотников, относящегося к военной технике. Транзит продукции, состоявшийся весной 2023 года, требовал бы разрешения на транзит военной техники, однако компания, о которой идет речь, не обращалась за таким разрешением. Таможня подозревает, что эти товары общей стоимостью 350 тысяч евро также попали в Россию.

Обе компании повязаны с одним лицом и тесно сотрудничали. Одна из них занималась закупками подсанкционной продукции, другая – пересылкой товара в Россию.

Всего подозреваемых в совершении преступления шесть человек, один из которых задержан с сентября этого года. Рассмотрение обвинений по делу состоится в декабре 2023 года.

Напомним, лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. Он может относиться к экспорту сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированию программного обеспечения.

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