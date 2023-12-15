ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России: о каких ограничениях идет речь

Государство-агрессорка должно испытывать все более жесткие ограничения.

Лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. Он может относиться к экспорту сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированию программного обеспечения.

Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.

"Очень важно, что планируется ввести эмбарго на российские алмазы. Есть надежда, что официально его должны принять уже в ближайшие дни", – сказал он.

Он добавил, что идет активная работа с нашими партнерами. Ряд предложений войдет в этот пакет.

Ранее Ермак заинтриговал заявлением о "мощных" новостях о санкциях против России.

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