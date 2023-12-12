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Ермак заинтриговал заявлением о санкциях

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ермак заинтриговал заявлением о санкциях

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / Фото: Офис президента Украины

Чиновник анонсировал "мощные новости" по поводу санкций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заинтриговал заявлением о новостях по поводу санкций против России.

Об этом свидетельствует сообщение чиновника в Сети 12 декабря.

Ермак анонсировал мощные санкционные новости, очевидно, касающиеся ограничений против России.

"Будут мощные санкционные новости", – указал руководитель ОП в коротком сообщении, добавив смайл в виде следящих глаз.

Сообщение Андрея Ермака о санкциях/Скриншот / ©
Сообщение Андрея Ермака о санкциях/Скриншот

К слову, 11 декабря в Пентагоне заявили, что администрация США сосредоточит свои усилия на том, чтобы обеспечить оборонную поддержку Украины в зимний период.

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Дата публикации
Просмотры
166
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