В Еврокомиссии призывают открыть все пункты пропуска на границе с Польшей

В ЕС приветствуют разблокировку одного из КПП.

Еврокомиссия приветствует разблокировку пункта пропуска на польско-украинской границе "Ягодин-Дорогуск". Впрочем, Брюссель тако призывает возобновить движение на остальных КПП, потому что это "жизненно важно".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян.

"Мы по-прежнему озабочены тем, что три других пункта пересечения границы между Польшей и Украиной продолжают оставаться заблокированными", — подчеркнула она.

Велян отмечает: важно, чтобы национальные и местные органы власти приняли необходимые меры для обеспечения движения товаров через внешние границы ЕС.

"Я приглашаю все стороны к сотрудничеству с Еврокомиссией для реализации мер, которые повысят эффективность работы пунктов пересечения границы и обеспечат надлежащее применение Соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС", – добавила она.

Еврокомиссар также отметила, что блокирование границы обернулось последствиями для Украины, Польши и ЕС. Впрочем, больше всего пострадали водители, оказавшиеся в ситуации блокады. Велян отметила, что Украина "находится в состоянии войны". Именно поэтому остальные пункты пересечения границы "должны быть разблокированы без промедлений".

Напомним, 11 декабря на границе Польши и Украины 11 декабря разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Блокировка этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилась более месяца.

Впрочем, сообщается, что польские забастовщики могут снова заблокировать пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" — вплоть до марта 2024 года. Перевозчики намерены подать новую заявку на протест.

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