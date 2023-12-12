ВСУ отбили у оккупантов террикон в пределах Горловки – Зеленский

Украинские военные отбили террикон в пределах Горловки Донецкой области.
Вооруженные силы Украины в черте города Горловка Донецкой области отбили у российских оккупантов один из терриконов.
Об этом 12 декабря сообщил президент Владимир Зеленский.
"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!", — заявил Владимир Зеленский.
Горловка с апреля 2014 года находится под временной оккупацией России в составе так называемой "Донецкой народной республики".
Напомним, в последние недели в ВСУ фиксировали продвижение в сторону Горловки неподалеку от Шумов и Южного.
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