Успехи на Донбассе: Свитан рассказал, где ВСУ удалось продвинуться

Украинская армия сейчас занимает высоты в восточном направлении, с которых двигаться и наступать на противника полегче.

В последние недели в ВСУ фиксируются продвижение в сторону Горловки неподалеку от Шумов и Южного. Бойцы по этому направлению сообщают, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7-8 километров.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Он пояснил, что украинская армия сейчас занимает высоты в восточном направлении, с которых двигаться и наступать на противника легче.

«Вероятно, сейчас активизируется то направление, о котором мы говорили. Когда пойдут дожди в Донбассе, можно будет двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Оптимально это делать в агломерации Горловка-Енакиево, второй может быть агломерация Ясиноватой”, — отметил Свитан.

Напомним, в эстонской разведке назвали целые ВСУ на левобережье в Херсонской области.

Читайте также: