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Успіхи на Донбасі: Світан розповів, де ЗСУ вдалося просунутися вперед

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Успіхи на Донбасі: Світан розповів, де ЗСУ вдалося просунутися вперед

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Українська армія зараз займає висоти в східному напрямку, з яких рухатися і наступати на противника легше.

Останніми тижнями в ЗСУ фіксуються просування в бік Горлівки неподалік Шумів та Південного. Бійці з цього напрямку повідомляють, що з терикону росіян уже вибили, і до міста залишилось 7-8 кілометрів.

Про це в щоденному зведенні для 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Він пояснив, що українська армія зараз займає висоти в східному напрямку, з яких рухатися і наступати на противника легше.

“Імовірно, зараз активізується той напрямок, про який ми говорили. Коли підуть дощі на Донбасі, можна буде рухатися лише по дорогах з твердим покриттям. Оптимально це робити в агломерації Горлівка-Єнакієво, другою може бути агломерація Ясинуватої”, — зазначив Світан. 

Нагадаємо, в естонській розвідці назвали цілі ЗСУ на лівобережжі в Херсонській області. 

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Перегляди
299
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