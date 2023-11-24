Плацдарм на лівому березі Дніпра: естонська розвідка назвала цілі ЗСУ

Збройні сили України створили плацдарм на лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Загальна ситуація на фронті

Зазначається, що ситуація на українському фронті за останній тиждень особливо не змінилася. Загальна інтенсивність бойових дій знизилася за одним винятком: у районі Авдіївки кількість атак з боку Російської Федерації посилилися.

“За словами естонських експертів, причини зниження бойової активності пов'язані переважно зі змінами погоди”, — пише видання.

Плацдарм на лівобережжі Дніпра

На південній ділянці фронту українські збройні сили змогли утримати новознайдені території України, особливо на східному березі річки Дніпро.

Ківісельг каже, що двома основними цілями українських сил у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських підрозділів на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від російського вогню із закритих позицій.

“На даний момент я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців”, — сказав глава розвідцентру Сил оборони.

Кількість атак РФ зросте у зв'язку з похолоданням

Естонський полковник у відставці Ханнес Тоомсалу розповів, що погода також позначається і на можливості використання безпілотних літальних апаратів російської армії.

“Шахеди” знищує українська ППО, проте їх порівняно мало порівняно з літнім періодом.

“Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав “Іскандер-К”, який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 “Буря”, страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії”, — сказав Тоомсалу.

Видання додало, що навряд чи Росія досягне оперативного прориву в Україні найближчими тижнями. Однак із приходом зимових морозів імовірність атак армії РФ на критично важливу інфраструктуру України продовжує зростати.

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