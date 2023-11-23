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Плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW повідомили, де закріпилися ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Плацдарм на лівому березі Херсонщини: в ISW повідомили, де закріпилися ЗСУ

ЗСУ на лівому березі Херсонщини

В ISW не підтверджують, що окупанти контратакують на лівому березі Херсонської області.

Сили оборони утримують лівобережжя Херсонщини і продовжують контрнаступ.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "військкори" підтвердили українську присутність в Кринках, а також, що ЗСУ утримують позиції та атакують поблизу Пойми (12 км на схід від міста Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро), Підстепного (17 км на схід від м. Херсон та 4 км від р. Дніпро), Антонівського шосе та залізничного мосту. Один із російських "військкорів" заявив, що також є невизначена активність ЗСУ на захід від Олешок (4 км від річки Дніпро). 

22 листопада російські війська заявили, що продовжили штурм лівобережної Херсонської області, але в ISW не підтверджують цього. 

Російський "військкор" заявив, що окупанти нібито просуваються до Кринок зі сходу і що вони за останні кілька днів звузили український плацдарм біля Кринок. 

Мапа бойових дій на лівобережжі Херсонщини. ФОТО: ISW / ©
Мапа бойових дій на лівобережжі Херсонщини. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Херсонської обласної ради, окупанти та колаборанти через наближення бойових дій вивозять цінніречі та документацію.

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Дата публікації
Перегляди
3039
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