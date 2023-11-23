Плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW сообщили, где закрепились ВСУ

В ISW не подтверждают, что оккупанты контратакуют на левом берегу Херсонской области.

Силы обороны удерживают левобережье Херсонщины и продолжают контрнаступление.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" подтвердили украинское присутствие в Крынках, а также, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), Подстепного (17 км к востоку от г. Херсона и 4 км от г. Днепр), Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Один из российских "военкоров" заявил, что также есть неопределенная активность ВСУ к западу от Олешек (4 км от реки Днепр).

22 ноября российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW этого не подтверждают.

Российский "военкор" заявил, что оккупанты якобы продвигаются в Крынки с востока и что они за последние несколько дней сузили украинский плацдарм возле Кринок.

Карта боевых действий на левобережье Херсонщины. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Херсонского областного совета, оккупанты и коллаборанты из-за приближения боевых действий вывозят ценные вещи и документацию.

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