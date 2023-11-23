Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1835
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине: что известно

Ракета. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

Поздним вечером 23 ноября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине. Взрыв раздался в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, сирены в Днепропетровской области звучали 17 минут: с 23:39 до 23:56 22 ноября. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность и просили находиться в укрытиях жителей региона. Особенно – Вознесенская и Кривого Рога. Впоследствии в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1835
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация