Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине: что известно

Поздним вечером 23 ноября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине. Взрыв раздался в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, сирены в Днепропетровской области звучали 17 минут: с 23:39 до 23:56 22 ноября. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность и просили находиться в укрытиях жителей региона. Особенно – Вознесенская и Кривого Рога. Впоследствии в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.

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