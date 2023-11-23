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Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 23 ноября. Фото: AP.

Евро подешевел, а курс доллара пошел вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 ноября. Стоимость доллара – 36,02 грн – это больше на 2 коп. за курс предыдущего дня. Евро подешевел на 13 коп. Злотый свалился на 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,26 грн (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,33 грн (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,01 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн
  • "ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,10 – 37,67 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,80 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн
  • "Сбербанк" — 40,30 — 41,20 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,10 – 41,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,96 – 9,50 грн
  • "Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн
  • "ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,15 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Как сообщалось, некоторым чиновникам в Украине могут вдвое увеличить зарплаты во время войны. На такие улучшения могут рассчитывать работники некоторых местных госадминистраций.

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Дата публикации
Просмотры
584
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