Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро подешевел, а курс доллара пошел вверх.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 ноября. Стоимость доллара – 36,02 грн – это больше на 2 коп. за курс предыдущего дня. Евро подешевел на 13 коп. Злотый свалился на 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,26 грн (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,33 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,01 грн (-3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн
- "ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн
- "Укрсиббанк" – 37,10 – 37,67 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,80 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн
- "Сбербанк" — 40,30 — 41,20 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
- "Укрсиббанк" – 40,10 – 41,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,96 – 9,50 грн
- "Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн
- "ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,15 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.
Как сообщалось, некоторым чиновникам в Украине могут вдвое увеличить зарплаты во время войны. На такие улучшения могут рассчитывать работники некоторых местных госадминистраций.