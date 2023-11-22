Курс валют на 22 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 ноября. Стоимость доллара – 36,04 грн – это меньше, чем на 1 коп. за курс предыдущего дня. Евро подорожал на 7 коп. Злотый прибавил 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,26 грн (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,46 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,04 грн (+3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,67 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн

"Сбербанк" — 40,15 — 41,00 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,25 грн

"Укрсиббанк" – 40,10 – 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,90 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,15 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Как сообщалось, определенную категорию украинцев могут лишить субсидий, если плательщик перестанет выплачивать задолженность за жилье. Помощь аннулируют гражданам, которые в течение трех месяцев не платили за жилье, а сумма долга превысила 680 грн.

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