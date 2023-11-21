Курс валют на 21 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар подешевел.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 ноября. Стоимость доллара – 36,04 грн – это на 9 коп меньше, чем накануне. Евро подорожал на 14 коп. Злотый остался на уровне предыдущего дня.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,26 грн (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,39 грн (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,01 грн (+0 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,45 – 37,95 грн
- "Укрсиббанк" – 37,15 – 37,68 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,35 – 37,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,95 – 40,95 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 40,95 грн
- "ПУМБ" – 40,35 – 40,95 грн
- "Укрсиббанк" – 40,00 – 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,90 – 9,40 грн
- "Сбербанк" — 8,15 — 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,75 – 9,25 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,15 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.
Как сообщалось, в Украине доллар стал дорожать. Курс валют на прошлой неделе стал приятным для тех, кто сохраняет сбережения в валюте и тревожным для поклонников гривни – доллар и евро не только перестали дешеветь, но и медленно начали дорожать.